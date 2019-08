Gepubliceerd op | Views: 1.300

KOPENHAGEN (AFN/BLOOMBERG) - De Deense verkoper van luxe tv's en geluidsapparatuur Bang & Olufsen staat te koop. Voorzitter Ole Andersen liet in een interview in Deense media weten open te staan voor biedingen.

Bang & Olufsen staat al geruime tijd onder druk en zag dit jaar al de helft van zijn beurswaarde verdampen. Het bedrijf, dat in juni zijn meest recente winstwaarschuwing gaf, kampt met teruglopende omzetten. Dat komt onder meer door toegenomen concurrentie. Ook zijn de kosten te hoog en is het bedrijf volgens analisten niet wendbaar genoeg om in te spelen op veranderingen in de markt, zoals de opkomst van steeds betere bluetoothspeakers.

Investeerders reageerden enthousiast op de mogelijke verkoop. Het aandeel ging vrijdagochtend bijna 6 procent omhoog op de beurs in Kopenhagen. Een analist wees er wel op dat de kopers waarschijnlijk niet in de rij staan voor Bang & Olufsen.