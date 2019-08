ING snijdt fors in koersdoel ABN AMRO

Gepubliceerd op | Views: 3.120 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - Analisten van ING hebben het koersdoel voor het aandeel ABN AMRO flink verlaagd. De richtprijs gaat van 26,50 euro naar 18,50 euro. Het advies op het aandeel is hold.

ABN AMRO heeft naar verwachting langer last van lage rentes, wat de marges bij de bank onder druk zet. Marktvorsers van ING verwachten daarom dat de bank zich de komende tijd vooral op kostenbeheersing richt, waardoor er weinig ruimte overblijft voor speciale kapitaalteruggaven. Analisten van ING schatten het dividend per aandeel voor 2020 en 2021 daarom ook lager in dan marktvorsers in doorsnee doen.

Het aandeel ABN AMRO stond vrijdag rond 09.45 uur 0,1 procent lager op 15,97 euro.