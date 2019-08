ACM: pakjes compenseren krimp postmarkt

Wat hebben brieven en pakketjes met elkaar te maken?



Totaal andere markten waarbij de ene een wettelijke noodzaak is, en de andere puur pleasure/verwennerij vd consument.





De markt van bloemisten en bakkerijen worden toch ook niet in combi bekeken?



Of fietsen en auto's?



Puur omdat postnl beide doet wordt hier in combi onderzoek gedaan. DHL, dpd, Gls lachen zich kapot om de bemoeienis die ongetwijfeld door Nederlandse ambtenaren aan een NL bedrijf opgedrongen wordt. Hup ACM, maak onze NL bedrijven minder concurrerend zodat buitenlandse partijen kunnen floreren in NL.



Top bezig!