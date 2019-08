Topman DeGroof Petercam per direct weg

Gepubliceerd op | Views: 1.131

BRUSSEL (AFN) - Topman Philippe Masset vertrekt per direct als topman bij private bank en vermogensbeheerder Degroof Petercam. Door "uiteenlopende standpunten" was er sprake van onvoldoende wederzijds vertrouwen om de samenwerking voort te zetten, zo laat de onderneming weten in een verklaring.

Het bestuur van Bank Degroof Petercam heeft Bruno Colmant benoemd tot nieuwe voorzitter. Toezichthouders moeten dat nog wel goedkeuren. Colmant werkt sinds 2015 bij Degroof Petercam als lid van het bestuur en hoofd van de economische studiedienst.