AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal vrijdag waarschijnlijk met winst openen. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te beginnen na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers houden de blik vooral gericht op de bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole, waar voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve een toespraak zal houden. Op Beursplein 5 opende verzekeraar ASR de boeken.

ASR heeft zijn winstgevendheid in de eerste helft van het jaar flink verbeterd. De schadetak van de verzekeraar deed goede zaken doordat er aanmerkelijk minder stormschade hoefde te worden vergoed dan een jaar eerder. ASR maakte verder de overname van Veherex bekend, de inkomensverzekeraar van onder meer NS-personeel en het Spoorwegpensioenfonds.

Ook Adyen staat in de schijnwerpers. De oprichters en bestuursleden Pieter van der Does en Arnout Schuijff hebben ongeveer 15 procent van hun belang in de betalingsverwerker verkocht voor 622 euro per aandeel. De topman en technisch eindverantwoordelijke zeggen toegewijd te blijven aan de toekomst van Adyen voor de langere termijn en dat de verkoop niets te maken heeft met hun kijk op het bedrijf. Het aandeel zakte donderdag 5 procent tot 643,80 euro na publicatie van de halfjaarcijfers.

Aegon

Het aandeel Aegon noteert ex dividend. Dit betekent dat de aandelen van de verzekeraar geen recht meer geven op het dividend over de voorafgaande periode.

De Aziatische beurzen gingen vrijdag overwegend licht vooruit. De Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent in de plus. De Hang Seng-index in Hongkong en de beurs in Shanghai noteerden tussentijds 0,5 en 0,2 procent hoger.

Verlies

De Europese beurzen sloten donderdag met verlies. De AEX-index verloor 0,6 procent tot 546,90 punten en de MidKap zakte 1 procent tot 797,39 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 1,1 procent. Wall Street eindigde met kleine koersuitslagen. De Dow-Jonesindex won 0,2 procent tot 26.252,24 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent en techbeurs Nasdaq verloor 0,4 procent.

De euro was 1,1066 dollar waard tegen 1,1086 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 55,58 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 60,27 dollar per vat.