ASR wil APG-baas Van Olphen als commissaris

UTRECHT (AFN) - ASR wil Gerard van Olphen, topman van pensioenuitvoerder APG, benoemen als commissaris. Daarvoor wordt eind oktober een bijzondere aandeelhoudersvergadering georganiseerd. Daar staat ook de voordracht van Gisella van Vollenhoven als lid van het toezichtsorgaan op de rol.

Van Olphen is momenteel ook lid van de raad van toezicht bij de Hartstichting en Netspar. Eerder was hij onder meer werkzaam bij ABN AMRO, Reaal Verzekeringen, NIB Capital en Achmea. In 2013 werd hij op verzoek van het ministerie van Financiën direct na de nationalisatie topman van het toenmalige SNS Reaal.

Van Vollenhoven werkte sinds 2013 bij De Nederlandsche Bank (DNB). Daar was ze van 2014 tot 2017 Directeur Divisie Toezicht Onsite en Expertise Banken en van 2017 tot april 2019 Directeur Divisie Toezicht Pensioenen. Van Vollenhoven is ook commissaris bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

DNB heeft goedkeuring verleend voor beide benoemingen. Na de benoeming van Van Olphen en Van Vollenhoven bestaat de raad van commissarissen verder uit voorzitter Kick van der Pol, Cor van den Bos, Herman Hintzen en Sonja Barendregt.