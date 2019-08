Twee overnames door cloudbedrijf VMware

Gepubliceerd op | Views: 273

PALO ALTO (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse cloudbedrijf VMware doet twee overnames, om zo zijn activiteiten op het gebied van cloudsoftware en cyberveiligheid te versterken. In totaal legt VMware daarvoor 4,8 miljard dollar op tafel.

Het in het Californische Palo Alto gevestigde VMware koopt voor 2,7 miljard dollar clouddienstverlener Pivotal Software en voor 2,1 miljard dollar cyberveiligheidsonderneming Carbon Black. Volgens de topman van VMware zullen beide overnames de dienstverlening van het bedrijf aan klanten duidelijk versterken. De acquisities zouden begin volgend jaar afgerond moeten worden.

Het in New York genoteerde VMware is grotendeels in handen van computer- en technologieconcern Dell Technologies.