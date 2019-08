ASR groeit en neemt verzekeraar Veherex over

Gepubliceerd op | Views: 624 | Onderwerpen: ASR, verzekeringen

UTRECHT (AFN) - ASR heeft zijn winstgevendheid in de eerste helft van het jaar flink verbeterd. De verzekeraar maakte verder de overname van Veherex bekend, de inkomensverzekeraar van onder meer NS-personeel en het Spoorwegpensioenfonds.

Het operationele resultaat van ASR verbeterde in de afgelopen zes maanden met 21 procent tot 459 miljoen euro. De nettowinst steeg met 46,5 procent tot 540 miljoen euro. Dat was onder meer te danken aan hogere indirecte beleggingsopbrengsten.

De overname van Veherex, die al langer rondzong, past volgens ASR binnen de huidige strategie van kleine en middelgrote overnames, gericht op het verbeteren van de positie op de markt voor inkomensverzekeringen en diensten voor duurzame inzetbaarheid. De verzekeraar van machinisten en conducteurs wordt ingevoegd in inkomensverzekeraar Loyalis, dat zelf sinds eind vorig jaar onderdeel is van ASR.

Sterke kapitaalpositie

De zogeheten Solvency II-ratio, die iets zegt over de verhouding van het vermogen tegenover de verplichtingen, zakte vooral door de aanhoudend lage rente van 197 procent naar 191 procent. Volgens topman Jos Baeten blijft de solvabiliteit daarmee sterk. De lage rente heeft volgens hem geen gevolgen voor de resultaten.

De sterke kapitaalpositie stelt ASR in staat verder te kijken naar aanvullende overnames. Het aantal overnamekandidaten neemt wel af, maar Baeten wijst erop dat andere spelers in de markt ook last hebben van de lage rente. "En we focussen naast overnames ook nog op verdere groei op eigen kracht."

Vivat

Dat de verzekeraar onlangs misgreep bij Vivat, dat uiteindelijk naar verzekeringsgroep Athora ging en deels naar concurrent NN Group, noemt Baeten "jammer". Hij wijst erop dat het gat tussen het voorstel van ASR ter waarde van 1,6 miljard euro en de uiteindelijke prijs, naar verluidt 2,5 miljard euro, simpelweg te groot was.

De schadetak van ASR deed goede zaken, mede doordat er aanmerkelijk minder stormschade hoefde te worden vergoed dan een jaar eerder. Het onderdeel noteerde een operationeel resultaat van 122 miljoen euro, bijna twee keer zo veel als in de eerste helft van vorig jaar.

Levensverzekeringen

Bij het onderdeel levensverzekeringen steeg het operationeel resultaat met ruim 8 procent. Dat kwam door een verbeterde investeringsmarge. Bij de individuele levensverzekeringen blijft sprake van krimp. Die wordt voorlopig nog niet gecompenseerd door de groei bij pensioenen, zo stelt Baeten.

ASR stelt een interimdividend voor van 0,70 euro. Dat is een verhoging van 7,7 procent ten opzichte van een jaar eerder, zo licht Baeten toe.