Handelsspanningen drukken Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine verliezen gesloten. De aandacht van beleggers ging, naast wat macro's en bedrijfsresultaten, vooral uit naar de oplopende handelsspanningen tussen China en de VS. De landen sloegen elkaar weer met de nodige miljarden aan importheffingen om de oren. Ondertussen zoeken vertegenwoordigers van beide landen nog altijd gezamenlijk naar een oplossing.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 25.656,98 punten. De S&P 500 eindigde de sessie 0,2 procent in de min op 2856,98 punten. Techgraadmeter Nasdaq speelde 0,1 procent kwijt tot 7878,46 punten.

De Chinese webwinkelreus Alibaba verloor 3,2 procent na cijfers. Het in New York genoteerde bedrijf krikte zijn omzet met dik 60 procent op tot omgerekend 11,8 miljard dollar. De winst ging door de vele investeringen wel flink omlaag.

L Brands flink in de min

L Brands, het moederbedrijf van onder meer lingeriemerk Victoria's Secret, verloor dik 13 procent aan beurswaarde. Het bedrijf kwam met tegenvallende cijfers en vooruitzichten op de proppen.

Verder was er aandacht voor Google-moeder Alphabet (min 0,1 procent). Het techbedrijf maakte bekend tientallen YouTube-kanalen en websites te hebben gedeletet die een link hebben met Iran. De kanalen werden werden mogelijk gebruikt voor haatcampagnes. Eerder schrapten Facebook en Twitter om soortgelijke reden al honderden accounts.

Tesla

Tesla wist ook weer eens de aandacht op zich gericht. De maker van elektrische auto's heeft volgens bronnen Morgan Stanley aangesteld als adviserende bank bij de plannen om van de beurs te gaan. Eerder werd al gemeld dat ook Goldman Sachs als adviseur aan de exit van Tesla zou werken. Het aandeel Tesla verloor 0,5 procent.

Ook werd door beleggers nagekauwd op de Fed-notulen van de meest recente beleidsvergadering. Een volgende rentestap in september lijkt aannemelijk, al is president Donald Trump het daar niet mee eens. Veel aandacht zal uitgaan naar de speech die Fed-preses Jerome Powell vrijdag geeft op het economische symposium Jackson Hole.

Verkoop woningen

Op macrovlak werden onder meer tegenvallende cijfers gemeld over de verkoop van woningen en de productie door de Amerikaanse industrie.

De euro was 1,1541 dollar waard, tegen 1,1569 dollar bij het Europese beursslot eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie meer op 67,87 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,1 procent tot 74,79 dollar per vat.