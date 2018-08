Wall Street blijft dicht bij huis

Gepubliceerd op | Views: 220

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag halverwege de sessie een fractie in het rood. Beleggers verwerkten de invoering van nieuwe importheffingen door de Verenigde Staten en China. Verder werd nagekauwd op de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve een dag eerder. Ook publiceerde sommige cijfers, waaronder webwinkelreus Alibaba.

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent in de min op 25.653 punten. De brede S&P 500 noteerde 0,1 procent lager op 2858 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,1 procent bij tot 7893 punten.

De VS voerden eerder aangekondigde importheffingen op 16 miljard dollar aan Chinese goederen in, waarop het Aziatische land met maatregelen van dezelfde omvang terugsloeg. De stap is een veeg teken over de voortgang van de deze week begonnen officiële handelsgesprekken tussen de twee landen. Amerikaans president Donald Trump uitte zich eerder al sceptisch over die onderhandelingen.

Alibaba

De Chinese webwinkelreus Alibaba noteerde halverwege 0,3 procent in de min, nadat het aandeel eerder nog ruim 3 procent hoger stond. Het in New York genoteerde bedrijf krikte zijn omzet met dik 60 procent op tot omgerekend 11,8 miljard dollar. De winst ging door de vele investeringen wel flink omlaag.

Het moederbedrijf van Victoria's Secret, L Brands, stond 12 procent lager. Het bedrijf kwam met tegenvallende cijfers en vooruitzichten op de proppen.

Brede basis

Uit de notulen van de Fed-vergadering kwam naar voren dat er een brede basis is voor een volgende rentestap in september. President Donald Trump blijft kritisch over dergelijke stappen. Veel aandacht zal uitgaan naar de speech die Fed-preses Jerome Powell vrijdag geeft op het economische symposium Jackson Hole.

De euro was 1,1542 dollar waard, tegen 1,1569 dollar rond het Europese beursslot eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 67,83 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,1 procent tot 74,71 dollar per vat.