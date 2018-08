Fors verlies voor Odfjell

Gepubliceerd op | Views: 535

OSLO (AFN) - Het Noorse tankopslagbedrijf Odfjell heeft het tweede kwartaal van het jaar een fors verlies in de boeken gezet. Met name de afschrijving op de verkoop van de terminals in Rotterdam zorgden ervoor dat het bedrijf diep in de rode cijfers dook.

Odfjell eindigde het kwartaal met een tekort van 120 miljoen dollar. Het boekverlies op de Rotterdamse terminals bedroeg ruim 101 miljoen dollar als gevolg van afschrijving en belastingen. Een jaar eerder sloot Odfjell het kwartaal af met een verlies van 4,7 miljoen dollar.

Odfjell, dat ook nog kampt met de afwikkeling van het olielek in de Rotterdamse haven, zette een bedrijfsresultaat in de boeken van 37 miljoen dollar, tegen ruim 41 miljoen een jaar eerder. De omzet bleef nagenoeg stabiel.

Een tankschip van Odfjell botste in juni tegen een steiger in de Derde Petroleumhaven. Daardoor stroomde 200 ton olie het water in. De gevolgen van de olieramp in Rotterdam, waarbij onder meer honderden vogels besmeurd raakten, probeert Odfjell in samenwerking met autoriteiten en verzekeraars in beeld te krijgen.