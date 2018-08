Lagere winst voor Brill

Gepubliceerd op | Views: 337

LEIDEN (AFN) - De wetenschappelijke uitgeverij Brill heeft het eerste halfjaar een lagere winst geboekt op een iets hogere omzet. Het bedrijf kampte onder meer met een zwakke markt voor voor e-books in de Verenigde Staten en gedrukte publicaties in Europa. Om winstgevender te worden gaat Brill snijden in de kosten.

Brill zette over de eerste zes maanden van dit jaar een omzet van 16,1 miljoen euro in de boeken, tegenover 16 miljoen een jaar eerder. De operationele winst daalde tot 200.000 euro, tegenover 800.000 een jaar eerder. Onder de streep resteerde 100.000 euro, een kwart van de nettowinst in de eerste helft van vorig jaar.

Zowel de omzet uit e-books als gedrukte boeken liep met ruim 3 procent terug. Aan wetenschappelijke tijdschriften verdiende het bedrijf daarentegen ruim een tiende meer ten opzichte van een jaar eerder.

Kostenbesparingsprogramma

Brill voert zoals eerder aangekondigd een kostenbesparingsprogramma door. In de eerste jaarhelft waren de operationele kosten juist iets toegenomen, als gevolg van de overname van Sense in juli vorig jaar.

Door de kosten die met die ingreep gepaard gaan verwacht Brill aan het einde van dit jaar een lagere winst te behalen. De jaaromzet maakt naar verwachting een bescheiden groei, terwijl het bedrijfsresultaat nagenoeg gelijk ligt aan dat van vorig jaar.