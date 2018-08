Ook Air France vliegt niet meer op Teheran

Gepubliceerd op | Views: 886

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Air France stopt vanaf 18 september met rechtstreekse vluchten op Teheran, de hoofdstad van Iran. Dat bevestigde een woordvoerder van het bedrijf. Volgens Air France wordt om commerciële redenen niet meer op Teheran gevlogen. De sancties die de VS in het leven riep tegen het land hebben er volgens de zegsman niets mee te maken.

Eerder was al bekend dat KLM, dat net als Air France deel uitmaakt van luchtvaartcombinatie Air France-KLM, per 24 september stopt met directe vluchten naar de Iraanse hoofdstad. Ook KLM gaf commercie op als reden voor de stap. IAG, het moederbedrijf van onder meer British Airways kondigde eveneens aan te stoppen met directe vluchten tussen Londen en Teheran omdat deze niet rendabel zijn.

Prijsvechter Joon, dat ook onderdeel is van Air France-KLM, zal wel vliegen op Teheran. Joon is juist in het leven geroepen om op minder rendabele trajecten toch vluchten aan te bieden. Op routes naar het oosten is sprake van moordende concurrentie, onder meer van maatschappijen uit de Golfstaten.