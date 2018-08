Shell-dochter India kleiner in Mahanagar Gas

Gepubliceerd op | Views: 356 | Onderwerpen: energie, India

MUMBAI (AFN/BLOOMBERG) - BG Asia Pacific Holdings heeft zijn belang in Mahanagar Gas verkleind. De Shell-dochter maakte bekend zijn belang in het Indiase concern te hebben teruggebracht tot 10 procent waar het eerder bijna een kwart van gasdistributeur Mahanagar bezat. Volgens Shell heeft de verkoop van de betreffende aandelen geen invloed op andere activiteiten in India.

Eerder was al bekendgemaakt dat BG Asia Pacific Holdings zo'n 13,8 miljoen aandelen Mahanagar in de uitverkoop deed. Het aandeel Mahanagar stond donderdag bij de sterkste dalers op de beurs in India.