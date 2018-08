'Protectionisme grootste bedreiging eurozone'

Gepubliceerd op | Views: 333 | Onderwerpen: Europa

FRANKFURT (AFN/RTR) - Protectionisme en de dreiging van een wereldwijde handelsoorlog zijn de grootste risico's voor de economie van de eurozone, maar de economische groei wordt hier vooralsnog niet echt door geraakt. Dat staat in de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank van vorige maand.

President Mario Draghi en de overige beleidsmakers hielden de rentetarieven in de eurozone toen onveranderd op hun historisch lage niveau. Deze zullen waarschijnlijk tot minimaal de zomer van 2019 niet worden aangepast.

De ECB pompt door het opkopen van obligaties maandelijks ook nog altijd 30 miljard euro in de economie van het eurogebied. Het is de bedoeling dat dit bedrag per oktober wordt gehalveerd tot 15 miljard euro en na december helemaal tot nul wordt teruggebracht.

Speculaties over opvolging

Intussen is ook het gespeculeer over de opvolging van Draghi losgebarsten. Volgens de Duitse krant Handelsblatt dingt Jens Weidmann, president van de Bundesbank, volgend jaar waarschijnlijk niet mee naar de hoge post. De Duitse bondskanselier Angela Merkel zou liever zien dat er na de Luxemburger Jean-Claude Juncker een Duitse voorzitter van de Europese Commissie komt.

Weidmann werd eerder nog als een belangrijke kandidaat gezien voor het voorzitterschap van de ECB. Ook de Finnen Erkki Liikanen en Olli Rehn, de Nederlander Klaas Knot en de Fransen François Villeroy de Galhau, Benoît Cœuré en IMF-topvrouw Christine Lagarde zijn al eens genoemd als mogelijke kanshebbers.