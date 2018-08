De bedrijvigheid in de industrie van de eurozone is in augustus minder sterk gegroeid, terwijl er bij de dienstensector sprake was van een groeiversnelling. Dit bleek donderdag uit voorlopige cijfers van Markit Economics.



De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 55,1 in juli naar 54,6 deze maand. Dit is de laagste stand in 21 maanden.



In de dienstensector was er evenwel sprake van een groeiversnelling. Deze index steeg van 54,2 naar 54,4, het hoogste niveau in twee maanden.



De samengestelde inkoopmanagersindex, voor zowel de industrie en dienstensector, noteerde op 54,4. Dit was een maand eerder nog 54,3.