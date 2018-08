BAM in trek op Beursplein 5

Toch leuk, 3 maand geleden gingen ze massaal door het putje, want die sluis werd weer duurder, en nu gaan ze weer hard omhoog, en is iedereen vergeten waarom ze ooit verkocht werden. Nou is het een bouwer, en hebben koersen waar een achtbaan jaloers op wordt, maar toch blijft het vreemd. Ik sla even een rondje over, tot ze weer onder de 3 staan ;)