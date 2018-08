Vakbonden Air France hebben eisen voor Smith

Ik ben benieuwd of Smith het langer dan een jaar vol gaat houden.

Ongekend, hij is nog niet eens officieel in dienst en de vakbonden beginnen al vol overgave aan zijn stoelpoten te zagen.

Dit is toch een leuke binnenkomer, dit doe je alleen als je persoonlijk zwaar weer verwacht.



Ik hoop niet dat hij binnen een jaar afgebrand raakt maar dat juist hij de vakbonden op de knieen krijgt en ze vleugellam maakt.



Ongekend dat dit soort figuren zo'n dikke vinger in de pap hebben bij een bedrijf in een sector waar de concurrentie moordend is.



Laten de piloten ook maar eens een toontje lager zingen, je hebt altijd beroepsgroepen die van zichzelf denken dat ze bijzonder zwaar werk hebben en vinden dat ze boven alles verheven zijn.



Laat ze maar eens een week met een vrachtwagenchaffeur die internationale ritten rijdt op stap gaan, zie waar die tegenaan loopt, de tijdsdruk om op tijd aanwezig te zijn, de lange uren.

En dat alles voor een hongerloon.



Maar ja, je hebt luxe paarden en echte werkpaarden.



Ben wens ik overigens veel succes toe, hij komt sympathiek op mij over, niks geen air, ook lijkt het mij een flink bijtertje die niet snel toe zal geven.