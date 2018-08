De Volksbank onderzoekt zelfstandige toekomst

Gepubliceerd op | Views: 1.013

DEN HAAG (AFN) - De Volksbank brengt de mogelijkheden in kaart om op eigen benen te staan. De opvolger van de in 2013 genationaliseerde SNS Bank praat met de overheid, nu nog de enige aandeelhouder, over de beste manier om zelfstandig door te gaan.

Vorige week doken berichten op dat de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS bezig is met een beursgang. Daarbij zou de organisatie met een sterk duurzaamheidsprofiel kijken naar mogelijkheden om de macht van aandeelhouders in te perken. De Volksbank heeft Goldman Sachs in de arm genomen om daar advies over te geven en om de opties voor een privatisering in kaart te brengen.

Topman Maurice Oostendorp benadrukt in een toelichting dat alle opties voor een zelfstandiging nog worden onderzocht. In het regeerakkoord staat overigens wel dat de Staat via beheerorganisatie NLFI op termijn van zijn deelneming in de Volksbank af wil. ,,In 2019 verwachten we een nieuw advies van NLFI. Over de vorm en privatisering is nog geen besluit genomen."

Nettowinst

Over de eerste helft van het jaar zag de Volksbank zijn nettowinst dalen tot 149 miljoen euro, van 187 miljoen euro een jaar eerder. Dat kwam voornamelijk doordat er minder geld in het laatje kwam. De inkomsten daalden met 49 miljoen euro tot 480 miljoen euro, door lagere beleggingsresultaten in vergelijking met de zeer sterke periode een jaar eerder en door teruggelopen rente-inkomsten. De Volksbank rekent door de lagere rente-inkomsten ook op een winstdaling over het hele jaar.

In de eerste zes maanden van het jaar kwamen er per saldo 32.000 klanten bij. Volgens de Volksbank komt dat onder meer door de sterke merkontwikkeling van onder meer ASN en RegioBank. Die merken profiteerden van ontevreden overstappers van andere banken.