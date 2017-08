Uitspraken Trump maken beleggers nerveus

Gepubliceerd op | Views: 1.053 | Onderwerpen: Donald Trump

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn woensdag overwegend lager gesloten. De onzekerheid op de aandelenmarkten is weer wat toegenomen door opmerkelijke uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,5 procent in de min op 519,36 punten. De MidKap verloor 0,6 procent, tot 788,79 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt leverden tot 0,5 procent in, alleen Londen sloot vlak.

Trump heeft onder meer gezegd dat hij bereid is de Amerikaanse overheid plat te leggen als dat nodig is om zijn geplande Mexicaanse muur te financieren. Verder overweegt hij het Noord-Amerikaanse handelsverdrag Nafta te schrappen.

MidKap

AkzoNobel was een van de weinige stijgers in de hoofdindex aan het Damrak, met een plus van 0,8 procent. Volgens De Telegraaf is de chemietak van het concern in het vizier van vijf private-equitypartijen. Akzo wil zijn chemiedivisie afstoten om extra waarde te creëren voor aandeelhouders.

In de MidKap deed Arcadis, die 4,1 procent won, het verder erg goed. Het advies- en ingenieursbureau heeft een miljoenenklus binnengehaald in de Amerikaanse stad Norfolk. Analisten van ING en Kepler Cheuvreux verhoogden bovendien hun koersdoelen.

Kardan

Op de lokale markt in Amsterdam maakte Kardan een sprong van bijna 25 procent. De Israëlische investeerder heeft via twee dochterondernemingen deals gesloten in Angola. Die leveren Kardan samen met een partner 291 miljoen euro op.

Buiten Nederland ging er veel aandacht naar WPP dat in Londen een kleine 11 procent onderuit ging. Het grootste reclamebedrijf ter wereld verlaagde zijn omzetverwachting voor het hele jaar na tegenvallende resultaten in de eerste jaarhelft.

Fiat Chrysler

Fiat Chrysler werd in Milaan daarentegen bijna 6 procent hoger gezet. Naar verluidt overweegt het autoconcern zijn merken Maserati en Alfa Romeo in de verkoop te zetten.

Beleggers keken tevens alvast uit naar de bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole die donderdag begint. De euro was 1,1805 dollar, tegen 1,1766 dollar bij het beursslot op dinsdag.

Een vat Amerikaanse olie ging na het verschijnen van nieuwe cijfers over de Amerikaanse olievoorraden 1 procent in prijs omhoog naar 48,31 dollar. Het bleek dat de olievoorraden in de VS vorige week zijn gedaald. Brentolie werd ook 1 procent duurder, op 52,39 dollar per vat.