Intel boert goed door datacentra en 5G

Intel heeft jaren liggen slapen omdat ze geen concurrentie hadden en is veel te lang blijven plakken op hun 14nm technologie. De ZEN architecture met 10 en 7nm Die's / chiplet is superieur en kan veel beter schalen en is veel goedkoper te produceren dan intel's 14nm technology. Voor de zoveelste keer heeft intel nu aangegeven dat ze 10nm cpu vertraagd zullen zijn. AMD gaat ondertussen al richting 5nm. Intel ligt nu straatlengtes achter bij AMD.

game console zijn al overgestapt naar AMD, de PC game markt heeft de ZEN al omarmt en is daar veruit de best verkochte CPU en nu kiest de OEM markt ook voor AMD's goedkoperere maar net zo goed presterende AMD cpu's> Intel is gewoon screwed! Ze doen het alleen nog goed op de server markt, cloud datacenters etc. Maar dat is een kwestie van tijd.