Acomo doet goede zaken in coronatijd

ROTTERDAM (AFN) - Thee-, specerijen- en notenhandelaar Amsterdam Commodities (Acomo) heeft in de eerste jaarhelft de omzet en winst verhoogd, ondanks de uitdagende omstandigheden door de corona-uitbraak in de verschillende landen in zijn leveringsketen. De vraag naar de producten waar Acomo in handelt bleef echter onverminderd hoog, al was er wel een verschuiving te zien van de Foodservicetak, die onder meer de horeca bedient, naar de voedingsmiddelenindustrie en de retailsector.

Acomo geeft aan dat het volledige bedrijf operationeel is gebleven ondanks de coronamaatregelen. Wel werden er extra veiligheids- en hygiënemaatregelen genomen en werkte een deel van het personeel vanuit huis.

De omzet van Acomo kwam uit op 356,8 miljoen euro, tegen 346,2 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar. De handelsonderneming hield een winst over van 16,3 miljoen euro, 500.000 euro meer dan een jaar eerder.

Het bedrijf stelt een dividend over de eerste jaarhelft voor van 0,40 euro per aandeel, gelijk aan vorig jaar. Een prognose voor het hele jaar geeft Acomo vanwege de onzekerheden nog niet.