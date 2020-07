Nedap houdt omzet vrijwel op peil

Gepubliceerd op | Views: 182

GROENLO (AFN) - Technologiebedrijf Nedap heeft zijn omzet ondanks de coronacrisis vrijwel gelijk weten te houden in de eerste zes maanden van dit jaar. De winst viel wel wat lager uit, maakt het bedrijf bekend dat actief is met technologie en software voor bijvoorbeeld beveiliging, zorg, uitzendbranche en winkels.

De omzet in de eerste jaarhelft bedroeg 93,5 miljoen euro, tegen 94,2 miljoen euro vorig jaar. Het jaar begon volgens Nedap goed met een omzetstijging van 9 procent, maar een daling in het tweede kwartaal toen de coronamaatregelen in grote delen van Europa van kracht waren, maakte dat weer ongedaan. Vooral de tak die zich met producten voor de winkelsector bezighoudt werd getroffen. De divisies gezondheidszorg en veeteelt zetten de lijn van het eerste kwartaal juist door.

Onder de streep hield Nedap een winst van 6,2 miljoen euro over. Een jaar eerder was dat in de eerste jaarhelft nog 6,7 miljoen euro.

Topman Ruben Wegman laat weten dat ondanks de crisis er ook kansen zijn ontstaan. Nedap ziet ook moeilijke markten aantrekken en heeft juist tijdens de crisis geïnvesteerd zodat die kansen kunnen worden gegrepen. Er is dan ook geen beroep gedaan op steunmaatregelen vanuit de overheid.

Een prognose voor de rest van het jaar geeft het technologiebedrijf niet. Daarvoor zijn er nog te veel onzekerheden.