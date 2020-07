Staalproductie nog altijd flink lager

Gepubliceerd op | Views: 273

BRUSSEL (AFN) - De wereldwijde staalproductie lag in juni nog altijd duidelijk lager dan een jaar eerder. Dat meldt de World Steel Association die wijst op productieproblemen door de coronauitbraak in veel landen.

In totaal werd er vorige maand 148,3 megaton staal geproduceerd. Dat is 7 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. De productie van China, met afstand de grootste staalmaker ter wereld, lag 4,5 procent hoger dan vorig jaar. India, waar het coronavirus nog totaal niet onder controle is, zag de productie met ruim een kwart dalen en in Japan werd ruim een derde minder staal gemaakt.

Over de eerste zes maanden lag de mondiale productie met 873,1 megaton 6 procent lager dan de eerste helft van 2019. In Azië daalde de productie met 3 procent, in Europa met 18,2 procent en in Noord-Amerika met 17,6 procent.