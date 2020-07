Conjunctuurbarometer VS omlaag

Gepubliceerd op | Views: 417

NEW YORK (AFN) - De vooruitzichten voor de Amerikaanse economie zijn in juni weer iets verder verbeterd. Dat stelde onderzoeksbureau Conference Board op basis van zijn index van leidende indicatoren.

De graadmeter steeg met 2 procent vergeleken met mei. Economen hadden in doorsnee op een stijging met 2,1 procent gerekend. In mei noteerde de index een aangepaste score van plus 3,2 procent.