'Wall Street hoger na grote cijferdrukte'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken donderdag met winst te gaan openen. Beleggers op Wall Street verwerken een grote hoeveelheid bedrijfsresultaten, onder meer van Tesla, Microsoft en Twitter. Daarnaast zijn er nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt.

Tesla staat voorbeurs flink in de plus. De maker van elektrische auto's heeft in het tweede kwartaal opnieuw winst geboekt. Het is de vierde periode op rij waarin het bedrijf zwarte cijfers schreef. Dat betekent dat Tesla, dat tijdens de afgelopen periode de automaker werd met de hoogste beurswaarde, nu opgenomen kan worden in de S&P 500-beursindex.

Ook Twitter stevent af op een hogere opening. Er kwamen in de afgelopen periode een recordaantal nieuwe gebruikers voor het sociale medium bij. Wel daalden de advertentie-inkomsten. Een aantal grote bedrijven trok advertenties op Twitter terug als reactie op de antiracismeprotesten in de Verenigde Staten en vanwege de coronacrisis.

Microsoft lijkt juist lager te gaan openen na groeicijfers bij zijn clouddivisie die zwakker waren dan voorheen en ook minder sterk waren dan verwacht door analisten.

Andere bedrijven die de boeken openden waren bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen American Airlines, Alaska Air en Southwest Airlines, chemieconcern Dow, verzekeraar Travelers, telecom- en mediabedrijf AT&T, mijnbouwer Freeport-McMoran, casino-exploitant Las Vegas Sands en de fabrikant van verzorgingsproducten Kimberly-Clark.

De Amerikaanse overheid maakte bekend dat er vorige week meer dan 1,4 miljoen nieuwe uitkeringsaanvragen zijn ingediend, tegen 1,3 miljoen in de voorgaande week. Dat is meer dan verwacht en ook meer dan in de week daarvoor. Kort na opening publiceert marktonderzoeker Conference Board zijn index van leidende indicatoren, een soort conjunctuurbarometer voor de Amerikaanse economie.

De Dow-Jonesindex eindigde woensdag 0,6 procent hoger op 27.005,84 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er ook 0,6 procent bij, tot 3276,02 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 10.706,13 punten.