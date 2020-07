Staat in beroep tegen besluit rechter over fusie PostNL en Sandd

Gepubliceerd op | Views: 1.170

DEN HAAG (AFN) - De staat gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter dat de verleende vergunning voor de fusie van postbedrijven PostNL en Sandd ongeldig is. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken weten na berichtgeving door NU.nl.

Door de fusie van PostNL en Sandd zou een monopolist ontstaan. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de consument omdat er dan geen sprake meer is van concurrentie. Om die reden ging de marktwaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) eerder niet akkoord met de samenvoeging. De regering kwam daarop met een bijzondere regeling om de fusie toch door te laten gaan, onder strengere voorwaarden. Bij het verlenen van die vergunning, was de regering volgens de rechter niet zorgvuldig genoeg.

Het ministerie laat het niet daarbij. Staatssecretaris Mona Keijzer gaat in hoger beroep tegen het besluit. Ze klopt daarvoor aan bij College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). In een brief aan de Tweede Kamer liet Keijzer eerder deze maand al doorschemeren dat ze het er niet bij zou laten zitten.

PostNL en Sandd zijn al sinds 1 februari één bedrijf. Hun samengaan was volgens de ondernemingen en het kabinet nodig om in een krimpende markt de basispostvoorziening in Nederland in stand te kunnen houden. PostnL waarschuwde na de uitspraak van de rechter in juni al dat de fusie niet meer ongedaan kan worden gemaakt.