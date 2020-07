Chemiebedrijf Dow schrapt banen om coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 504

MIDLAND (AFN) - Het Amerikaanse chemieconcern Dow gaat wereldwijd circa 6 procent van het aantal banen schrappen vanwege de moeilijke marktomstandigheden door de coronacrisis. Het bedrijf heeft nu ongeveer 36.500 mensen in dienst in meer dan dertig landen. Dow telt in de Benelux ongeveer 4000 werknemers, onder meer in Terneuzen. Het is niet bekend of banen in Nederland komen te vervallen.

In het tweede kwartaal daalde de omzet van Dow met 24 procent tot 8,4 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. Volgens het bedrijf stonden de prijzen en de verkoopvolumes onder druk door de coronacrisis. Er werd een nettoverlies geleden van 225 miljoen dollar tegen een winst van 75 miljoen dollar een jaar terug.

De kosten moeten dit jaar sterker dalen dan eerder gepland. Er wordt nu gemikt op een daling van de operationele kosten met 500 miljoen dollar, van een eerder beoogde 350 miljoen dollar.