ING positief over cijfers Core Labs

Waar baseert de ING zich in godsnaam op?Het is minder 'slecht' dan verwacht?!?Een verlies van 3 miljoen (nu) tegen 18 miljoen winst in Q2 2019.In 2019 Q2 een omzet van 170 miljoen tegen nu 115 miljoen in 2020 (Q2), dus omzet is 30% in elkaar gedonderd.Tevens een hogere rente aangegaan bij de laatste credit-faciliteit, waarbij zelfs een hoger krediet (schulden) is bedongen.Deze getallen geven al geen positief beeld en de ING vergeet blijkbaar dat de US-oliemarkt op z'n gat ligt en overeenkomt met een Covid-patient tijdens zijn laatste adem.De grootste tak binnen Corelabs is Saybolt Company (NL) qua aantal werknemers, deze is aan de US west-kust bijna weggevaagd door de nieuwe speler in hun markt, AmSpec. Sluitingen in de UK en problemen in Spanje (Algaciraz en Barca), BE (Antwerpen) en NL (Amsterdam, R'dam-Botlek en Europoort).Bizar dat een aandeel dat vanaf 2014 (€150,-) naar nu €10,- is blijven zakken zo positief beschreven kan worden!_____________________________________Core Laboraties boekt verlies22/07/2020(ABM FN-Dow Jones) Core Laboratories heeft in het tweede kwartaal van 2020 een verlies geboekt op een lagere omzet. Dit bleek woensdagavond uit cijfers van de oliedienstverlener met een beursnotering in New York en Amsterdam.Core Lab zei in een toelichting op de resultaten zijn activiteiten tijdens de wereldwijde coronaviruspandemie voort te zetten, maar waarschuwde wel dat de risico's en onzekerheden in verband met het virus mogelijk een materiële impact op zowel de activiteiten van het bedrijf zelf als die van de klanten zal blijven hebben.In het tweede kwartaal boekte het concern een operationeel verlies van 2,6 miljoen dollar, tegenover een winst van 18,0 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een verlies van 5,7 miljoen dollar, in vergelijking met een winst van 27,4 miljoen dollar vorig jaar.Het resultaat werd onder andere gedrukt door een eenmalige last van 13,3 miljoen dollar, onder andere in verband met lopende kostenbesparingsplannen en een niet-contante afschrijving van voorraden.De omzet daalde van 169,0 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2019 naar 115,7 miljoen dollar het afgelopen kwartaal.OutlookHet concern zei dat, ondanks een verbetering in activiteit op land in de Verenigde Staten in het derde kwartaal in vergelijking met het dieptepunt van de coronacrisis halverwege het tweede kwartaal, de reisbeperkingen en verstoringen in de toeleveringsketen de internationale projectactiviteiten zullen blijven vertragen. Het concern voorziet dat de internationale activiteit in 2020 op jaarbasis circa 10 tot 15 procent lager zal uitkomen.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999De newsfeed is tenminste 15 minuten vertraagd en is een beperkte weergave van de totale webfeed die ABM Financial News levert.Bron: DeGiro