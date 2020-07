ING positief over cijfers Core Labs

Gepubliceerd op | Views: 429

AMSTERDAM (AFN) - Oliedienstverlener Core Laboratories heeft in het tweede kwartaal iets beter gepresteerd dan ING had verwacht ondanks de lastige marktomstandigheden in de olie-industrie.

De bank wijst op de marges en positieve kasstroom bij Core Labs. Het bedrijf kwam niet met een prognose voor de tweede jaarhelft, maar rekent wel op enige verbetering. ING denkt dat deze verbetering geleidelijk zal verlopen. De bank heeft een hold-advies voor Core Labs. Het aandeel noteerde donderdag omstreeks 11.00 uur een plus van 4,3 procent op 19,30 euro.