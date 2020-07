'Zware klap vakbeursdivisie RELX door corona'

Gepubliceerd op | Views: 78

AMSTERDAM (AFN) - De divisie van RELX die vakbeurzen organiseert heeft zware klappen gekregen door de coronacrisis. Dat meldde KBC Securities in een reactie op de halfjaarcijfers van de data- en informatieleverancier.

De omzet bij de tak Exhibitions zakte met meer dan 70 procent, wat sterker is dan KBC had verwacht. Vanwege corona werden evenementen geschrapt of uitgesteld. De Belgische bank rekent voor heel dit jaar op een daling van de omzet bij het onderdeel met 36 procent. De andere divisies van RELX presteerden volgens KBC juist wat beter dan gedacht. Het advies is hold.

Goldman Sachs liet weten dat de resultaten van RELX in het afgelopen halfjaar tegenvielen en dat er veel onzekerheid is over de tweede jaarhelft. Goldman Sachs heeft een buy-advies.

Het aandeel RELX noteerde donderdag omstreeks 10.10 uur een min van 3,9 procent op 18,58 euro.