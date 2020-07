RoodMicrotec dieper in de rode cijfers

Gepubliceerd op | Views: 676

DEVENTER (AFN) - Chiptoeleverancier RoodMicrotec is in het eerste halfjaar dieper in de rode cijfers gedoken als gevolg van de coronacrisis. Volgens het bedrijf was er afgelopen maanden sprake van verminderde vraag bij klanten. Er zijn geen projecten geannuleerd of verloren gegaan, maar de onderneming had wel te maken met een hoge mate van voorzichtigheid en uitstel van leveringen.

Het nettoverlies bedroeg 742.000 euro, waar een jaar eerder nog 5000 euro winst in de boeken ging. RoodMicrotec meldde eerder al dat in heel 2019 onder de streep een verlies resteerde van 73.000 euro. De opbrengsten vielen in de eerste helft van dit jaar terug tot 5,4 miljoen euro, van 6,4 miljoen euro in het eerste half jaar van vorig jaar.

Ondanks de lagere resultaten blijft topman Martin Sallenhag van RoodMicrotec redelijk positief. "Het was een moeilijk eerste halfjaar van 2020, maar dankzij de toewijding van onze medewerkers en de goede relaties met onze klanten en leveranciers hebben we de effecten van Covid-19 kunnen beperken", zegt hij. "We zijn goed voorbereid op de verwachte up-swing, hoewel het onmogelijk is om precies te weten wanneer dit zal gebeuren. Door de huidige kassituatie en de mogelijkheid om kort te werken, kunnen we onze klanten op een uitstekend niveau blijven bedienen."