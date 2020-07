Unilever straalt op positief Damrak

Gepubliceerd op | Views: 1.833

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Unilever was donderdag in trek op de Amsterdamse beurs na een goed ontvangen handelsupdate van het levensmiddelenconcern. De Europese beurzen gingen licht vooruit. Op het Damrak verwerkten beleggers naast de resultaten van Unilever ook de kwartaalberichten van onder meer informatieleverancier RELX, industrieel toeleveranciers Aalberts en groothandelsbedrijf Sligro.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent hoger op 577,35 punten. De MidKap bleef vrijwel ongewijzigd op 775,25 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,3 procent.

Unilever (plus 7,2 procent) was de grote winnaar bij de Amsterdamse hoofdfondsen. Het levensmiddelenconcern boekte afgelopen half jaar meer winst. Unilever kondigde tevens aan het merendeel van zijn theedivisie, met onder meer het merk Lipton, af te splitsen. Wel behoudt het bedrijf zijn thee-activiteiten in India en Indonesië en zijn belang in het samenwerkingsverband met PepsiCo voor Lipton-ijsthee.

RELX

RELX stond onderaan de AEX met een min van 4 procent. De informatie- en dataleverancier zag de omzet in de eerste jaarhelft aanzienlijk dalen. Dat kwam vooral doordat de divisie voor vakbeurzen amper evenementen kon organiseren. Andere divisies van het moederbedrijf van uitgever Elsevier zagen de opbrengsten nog wel stijgen.

In de MidKap won Aalberts 1,2 procent. De industrieel toeleverancier boekte in de eerste jaarhelft beduidend minder omzet en winst als gevolg van de coronacrisis. Maar sinds de laatste week van mei constateert het bedrijf een herstel van orders en verkopen. Sligro daalde 2 procent bij de kleinere bedrijven. Het groothandelsbedrijf sloot het eerste halfjaar af met een nettoverlies vanwege de sluiting van de horecagelegenheden door het coronavirus.

STMicroelectronics

In Parijs won STMicroelectronics dik 3 procent. De Europese chipmaker is positiever gestemd over dit jaar en schroefde zijn omzetprognose op. Daimler steeg 4,7 procent in Frankfurt. De eigenaar van Mercedes-Benz verwacht na zware verliezen in het tweede kwartaal het hele boekjaar toch met winst af te sluiten.

De euro was 1,1575 dollar waard tegen 1,1584 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 42,07 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent meer, op 44,47 dollar per vat.