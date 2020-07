RELX voelt afgelasting vakbeurzen in resultaten

Gepubliceerd op | Views: 739

AMSTERDAM (AFN) - Informatie- en dataleverancier RELX heeft in het eerste half jaar een aanzienlijk lagere omzet geboekt dan een jaar eerder. Dat kwam vooral doordat de divisie voor vakbeurzen amper evenementen kon organiseren. Andere divisies van het moederbedrijf van uitgever Elsevier zagen de opbrengsten nog wel stijgen.

De divisie voor vakbeurzen is de kleinste van RELX, maar doorgaans toch nog goed voor zo'n 15 procent van alle inkomsten. Waar die divisie vorig jaar nog honderden evenementen organiseerde, waren dat door de uitbraak van het coronavirus het afgelopen half jaar slechts een handvol. De omzet van de tak daalde met 71 procent tot 201 miljoen pond, waarover een fiks verlies werd geleden.

Hoe de evenementendivisie van het Brits-Nederlandse concern zich in de komende maanden zal ontwikkelen, is nog uiterst onzeker. Enerzijds vinden in China en Zuid-Korea weer de eerste beurzen plaats, stipt financieel topman Nick Luff aan. Maar per land en locatie verschilt de veiligheidssituatie zo sterk dat prognoses onmogelijk zijn. Tot ingrepen in het personeelsbestand door de coronacrisis, of zelfs een beroep op overheidsprogramma's voor loondoorbetaling is het bij RELX echter niet gekomen.

Stijgende inkomsten

Uitgeversactiviteiten voor wetenschappelijke literatuur zorgden nog wel voor stijgende inkomsten, hoewel de toch al dalende omzet uit gedrukte publicaties met een vijfde afnam. Dat is een veel sterkere daling dan voorheen, wat vooral te wijten is aan sluitingen van boekwinkels. De activiteiten voor risico- en bedrijfsanalyse, waar RELX het sterkst mee hoopt te groeien, voerden zowel de omzet als aangepaste operationele winst met 5 procent op.

Alles bij elkaar daalden de inkomsten met 10 procent tot 3,5 miljard pond. De operationele winst ging 29 procent omlaag tot 747 miljoen pond, waarvan netto een resultaat van 548 miljoen pond overbleef. Dat is een daling van 30 procent ten opzichte van de nettowinst een jaar eerder.

Volgens topman Erik Engström hebben de drie grootste bedrijfsonderdelen goed gepresteerd, mede door de stabiele inkomsten uit abonnementen. RELX handhaaft dan ook zijn interim-dividend van 13,6 pence per aandeel.