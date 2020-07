Hydratec hard geraakt door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 886

AMERSFOORT (AFN) - Hydratec Industries is er door de coronacrisis niet in geslaagd zijn omzet in het eerste half jaar op peil te houden. Ook nam het bedrijfsresultaat fors af, meldt de industriële houdstermaatschappij.

De omzet bedroeg in het eerste half jaar 101 miljoen euro, en is daarmee 11 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Door de volledige overname van Rollepaal vielen de vaste kosten 1,6 miljoen hoger uit, de gebruikmaking van de NOW-regeling meegerekend. Ondanks overige kostenbesparingen kwam het bedrijfsresultaat (3,3 miljoen euro) daardoor aanzienlijk lager uit dan in 2019 (5,9 miljoen euro).

De omzet van de divisie Food & Industrial Systems daalde met 8 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Door de wereldwijde maatregelen in verband met het nieuwe coronavirus kunnen projecten niet worden afgerond en worden nieuwe projecten uitgesteld, aldus Hydratec.

Productiestop

Bij Plastic Components was de omzet 14 procent lager vergeleken met een jaar eerder en ook het bedrijfsresultaat daalde. In de automotive markt is sprake geweest van een productiestop bij veel autofabrikanten. Ook in andere markten zijn de bestedingen teruggelopen waaronder eten en drinken bestemd voor horeca en bedrijven.

"Door de vele onzekerheden in de verschillende markten kunnen we geen concrete uitspraken doen over het hele jaar", aldus directeur Bart Aangenendt.