Gemengd beeld op Aziatische beurzen

Gepubliceerd op | Views: 403 | Onderwerpen: Azië

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurzen in de Aziatische regio lieten donderdag een gemengd beeld zien. De oplopende politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en China zorgden voor terughoudendheid bij beleggers. De handel verliep verder relatief rustig aangezien de belangrijke financiële markten in Tokio gesloten bleven vanwege een korte vakantieperiode in Japan.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,9 procent lager. Washington heeft Peking gedwongen het Chinese consulaat in de Texaanse stad Houston te sluiten om de Amerikaanse belangen te beschermen en spionage tegen te gaan. China dreigt met vergelding als de Amerikanen het besluit niet terugdraaien.

In Hongkong boekte de Hang Seng-index een tussentijdse winst van 0,3 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney klom 0,2 procent. De Kopsi in Seoul verloor 0,6 procent. Volgens de Bank of Korea is de Zuid-Koreaanse economie in het tweede kwartaal met 2,9 procent op jaarbasis gekrompen vanwege de coronapandemie. In het eerste kwartaal liet de economie ook al een krimp zien waarmee Zuid-Korea officieel in een recessie is beland.