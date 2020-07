Consumentenvertrouwen Duitsland veel minder zwak

Gepubliceerd op | Views: 598 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen, Duitsland

NEURENBERG (AFN) - Duitse consumenten zijn een stuk minder somber over de economie geworden. Dat maakte marktonderzoeker GfK bekend.

De index die het vertrouwen van consumenten in Europa's grootste economie weergeeft, noteert een stand van min 0,3. Bij een voorgaande meting was dat een herziene stand van min 9,4. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van min 4,5. De graadmeter wordt gebaseerd op onderzoek onder circa 2000 respondenten.