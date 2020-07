Sligro in de rode cijfers door coronacrisis

Zo, dat is ook weer bekend. Lagere gerealiseerde omzet en winst, maar wel in combinatie met lagere kosten hoeft niet per se nadelig te zijn. Op termijn, als omzetten stabiliseren of zelfs weer meer terug gaan naar het 'gewone normaal' wordt het bedrijfsresultaat minder zwaar beinvloed door de kostenpost. M.a.w. Bedrijfsresultaat minus lagere kosten = hogere marge.