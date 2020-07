Unilever gaat merendeel thee-divisie afsplitsen

Gepubliceerd op | Views: 1.196

ROTTERDAM (AFN) - Was- en levensmiddelenproducent Unilever gaat het merendeel van zijn theedivisie, met onder meer het merk Lipton, afsplitsen. Wel behoudt het bedrijf zijn thee-activiteiten in India en Indonesië en zijn belang in het samenwerkingsverband met PepsiCo voor Lipton-ijsthee. Dat maakte Unilever bekend bij de publicatie van halfjaar- en kwartaalcijfers.

Begin dit jaar kondigde Unilever aan zijn thee-activiteiten tegen het licht te gaan houden. Daarbij lagen alle opties op tafel, waaronder een verkoop. Volgens Unilever waren de activiteiten die worden afgesplitst vorig jaar goed voor een omzet van 2 miljard euro. De afsplitsing moet voor het einde van volgend jaar worden afgerond.

Bronnen hadden onlangs aan persbureau Bloomberg al gemeld dat Unilever wilde vasthouden aan de thee-bezittingen in India en Indonesië en de samenwerking met PepsiCo. Naar verluidt hebben meerdere partijen zich al gemeld voor een mogelijke overname, waaronder investeerders KKR, Cinven en Bain Capital. Ook de Zwitserse eigenaar van chocolademaker Barry Callebaut, Jacob Holdings, zou interesse hebben.

Unilever maakte verder bekend dat de omzet in het tweede kwartaal is uitgekomen op 13,3 miljard euro. Daarbij nam de totale omzet met ruim 3 procent af op jaarbasis. Onderliggend, dus exclusief wisselkoersen, overnames en desinvesteringen, zakte de omzet met 0,3 procent. Over de eerste helft van dit jaar werd een omzet behaald van 25,7 miljard euro. De nettowinst was 3,5 miljard euro, tegen 3,2 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar.