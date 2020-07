Chipbedrijf STMicroelectronics positiever gestemd

Gepubliceerd op | Views: 884

GENEVE (AFN/BLOOMBERG) - Het Europese chipconcern STMicroelectronics is positiever gestemd over zijn omzet voor dit jaar. De omzetprognose werd opwaarts bijgesteld naar een bandbreedte van 9,25 miljard tot 9,65 miljard dollar. Eerder werd gemikt op een bedrag tussen 8,8 miljard en 9,5 miljard dollar.

Voor het derde kwartaal verwacht de onderneming een omzet van 2,45 miljard dollar, wat meer is dan analisten in doorsnee hadden voorspeld. STMicroelectronics wijst op nieuwe producten die op de markt worden gebracht en verbeterde omstandigheden in de chipsector. Het bedrijf is onder meer toeleverancier van Apple en Tesla. De kapitaalinvesteringen worden dit jaar geraamd op 1,2 miljard dollar.