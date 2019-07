'Justitie VS start groot onderzoek techsector'

Gepubliceerd op | Views: 1.169 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse ministerie van Justitie begint een breed kartelonderzoek naar grote technologiebedrijven in de Verenigde Staten. Dat meldde zakenkrant The Wall Street Journal op basis van bronnen. Het zou gaan om grote namen als Amazon, Google-moeder Alphabet, Apple en Facebook.

Het onderzoek van justitie draait naar verluidt om mogelijke concurrentieverstoring door de bedrijven op internetplatforms, sociale media en webwinkeldiensten. Op de aandelenbeurzen in New York gingen de koersen van de techbedrijven omlaag in de handel nabeurs door de berichten.