Dat kan morgen,misschien weer een ritje in de gele trui voor aperam worden,want die metaaltjes houden nogal van zulke berichten.

Mijn andere topspeler kan je ook in amsterdam horen brullen op zandvoort,meterslange vlammen uit de uitlaat bij besi.

Morgen zal het bij zijn conculega asmi wel een rumtaart met 100 heerlijke hollandse kersen,erop,worden,prachtige cijfers en verwachtingen+100 miljoen fooi voor de aandeelhouders,nu ja al dat moois moet voor mijn maxje ook heel gunstig zijn,alleen zien veel van die eendagsvlieg analisjes dat vaak helemaal niet,er zijn natuurlijk ook goeies,je weet wel,josje bijvoorbeeld!

De koersborden hebben koorts,achter de koers klopt er geen hout van,ik had zaterdag ook al zware problemen,ik kon geen verhaal op het scherm krijgen,als morgen nu de koersen eens een voorbeeld aan de temperatuurs verwaching nemen,ze hebben het over 40 graden,all thime high,wat mij betreft hoop ik dat de airco's op beursplein5 op volle kracht moeten draaien,om te voorkomen,dat de koersen helemaal door het dak gaan vliegen,welterusten!!!