Goedkeuringen binnen voor overname BinckBank

AMSTERDAM (AFN) - BinckBank en Saxo Bank hebben alle benodigde goedkeuringen van toezichthouders binnen voor de geplande overname van de Nederlandse online broker door de Denen. De aanmeldingstermijn voor het bod ter waarde van 424 miljoen euro loopt tot 31 juli.

Volgens de partijen kwamen onder meer goedkeuringsverklaringen van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank (ECB). In april werd bekend dat Saxo Bank een bod had gedaan op BinckBank. Het is de bedoeling dat de overname in het derde kwartaal wordt afgerond.

Het bod van Saxo Bank op BinckBank wordt gestand gedaan als minstens 80 procent van de aandelen wordt aangemeld. Indien de acceptatievoorwaarde niet is vervuld, dan heeft Saxo Bank geen enkele verplichting om het bod gestand te doen. Als Saxo Bank het bod niet gestand doet, dan zal het bod beëindigd worden.