Moody's: Nederlandse bankensector stabiel

Gepubliceerd op

PARIJS (AFN) - De vooruitzichten voor de Nederlandse bankensector blijven stabiel, dankzij de goede kwaliteit van leningen door het gunstige economische klimaat. Dat stelt kredietbeoordelaar Moody's in een rapport over de bankensector in Nederland.

Moody's gaf aan dat de kwaliteit van leningen wordt gesteund door de stijgende huizenprijzen en dalende werkloosheid, die de consumentenbestedingen en investeringen stimuleren. Wel ligt de private schuld hoog, maar worden de risico's gecompenseerd door de aanzienlijke welvaart van Nederlandse huishoudens, aldus het kredietbureau.

Wel zei Moody's dat de winstgevendheid van de bankensector onder druk komt te staan door de lage rentes. Volgens het bureau kunnen Nederlandse banken hun financieringskosten niet veel verder verlagen en blijven leenrentes hardnekkig laag. Het resultaat is volgens Moody's margedruk en afnemende omzetten voor banken.