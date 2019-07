'Wall Street verwerkt stroom aan cijfers'

Gepubliceerd op | Views: 632

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen dinsdag naar verwachting met groene koersborden. De aandacht van beleggers is gericht op de stroom van handelsupdates waarmee bedrijven deze week in grote getale komen. De marktvorsers zijn in het bijzonder gespitst op tegenvallende signalen in verband met de handelsoorlog. Ook de nieuwe ramingen van het IMF voor de groei van de wereldeconomie staan op de agenda.

De stemming op de beursvloeren wordt ook ondersteund door het nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. Een meerderheid van de leden van de regerende Conservatieve Partij koos Boris Johnson tot nieuwe partijleider en daarmee de premier. Hiermee is de onduidelijkheid over wie er aan de macht is voorbij en kan het Verenigd Koninkrijk de brexit-onderhandelingen met de Europese Unie hervatten. Ook het akkoord van Trump aan een deal om de shutdown van de Amerikaanse overheid te voorkomen zorgde voor positiviteit.

Verder blijven de aandelenmarkten in afwachting van mogelijke stimuleringsmaatregelen van centrale banken. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten worden binnenkort verruimende stappen in het monetaire beleid verwacht. De ECB komt donderdag bijeen. De Amerikaanse tegenhanger Fed doet dat de week daarop.

Coca-Cola

Frisdrankgigant Coca-Cola deed in het afgelopen kwartaal goede zaken met suikervrije drankjes en zag de verkopen met name in Azië aandikken. Het concern zette een hogere winst in de boeken en verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar. Ook industrieconcern United Technologies krikte zijn omzet- en winstverwachtingen voor het lopende boekjaar op.

Apple kan op aandacht rekenen. Het concern zou vergevorderde gesprekken met Intel voeren om de tak van de chipgigant over te nemen die draadloze modemchips maakt. Met de deal, die al deze week rond kan komen, is 1 miljard dollar gemoeid.

Hasbro

Verder kwamen onder meer speelgoedfabrikant Hasbro, motorenmaker Harley-Davidson, producent van verzorgingsproducten Kimberly-Clark, verffabrikant Sherwin-Williams, vrachtwagenbouwer Paccar en defensieconcern Lockheed Martin met handelsberichten naar buiten. Na het sluiten van de beurs geven nog Snap, het bedrijf achter de populaire berichtenapp Snapchat, creditcardverstrekker Visa en chipconcern Texas Instruments een kijkje in de boeken.

De Dow-Jonesindex sloot maandag 0,1 procent hoger op 27.171,90 punten. De breder samengestelde S&P 500-index klom 0,3 procent tot 2985,03 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 8204,14 punten.