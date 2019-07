Sherwin-Williams zet meer verf af

Gepubliceerd op | Views: 322

CLEVELAND (AFN) - Verffabrikant Sherwin-Williams heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een hogere omzet en winst geboekt. Prijsverhogingen om de stijgende kosten voor grondstoffen te compenseren, waren daarbij belangrijk. Wel had de branchegenoot van AkzoNobel last van negatieve wisselkoerseffecten.

De omzet van Sherwin-Williams kwam uit op 4,9 miljard dollar, een toename van 2,2 procent op jaarbasis. Zowel de Amerikaanse winkeltak als de internationale consumentenmerkendivisie zagen een stijging. De afdeling Performance Coatings zag de omzet echter dalen.

Onder de streep hield de verfmaker 471 miljoen dollar over. Dat was aanmerkelijk meer dan de 403,6 miljoen dollar van een jaar eerder.