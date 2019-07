United Tech positiever over jaarresultaten

Gepubliceerd op | Views: 350

FARMINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse industrieconcern United Technologies heeft zijn verwachtingen voor het lopende boekjaar opwaarts bijgesteld. De maker van onder andere vliegtuigonderdelen, liften en airconditioners is positiever over de autonome omzetgroei en aangepaste winst per aandeel.

United Tech, dat volgend jaar wil fuseren met defensiebedrijf Raytheon, voerde in het tweede kwartaal zijn omzet met 18 procent op tot 19,6 miljard dollar. Dat kwam mede door de overname van de producent van vliegtuigonderdelen Rockwell Collins. Op autonome basis, dus zonder invloed van overnames, was sprake van 6 procent groei.

Onder de streep bleef 1,9 miljard dollar over, een daling van 7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Niettemin schroeft United Tech zijn winstprognose op. De aangepaste winst per aandeel, die niet volgens algemeen aanvaarde boekhoudregels wordt berekend, steeg daarentegen 12 procent.

United Tech wil nog in het eerste halfjaar van 2020 zijn gefuseerd met Raytheon, waarmee een van 's werelds grootste luchtvaart- en defensiebedrijven ontstaat. Voorafgaand aan die samensmelting zet United Tech zijn onderdelen voor liften en airconditioning als zelfstandig bedrijf op de markt. Volgens topman Gregory Hayes loopt die afsplitsing op schema.