Harley denkt minder motoren te verkopen

Gepubliceerd op | Views: 0

MILWAUKEE (AFN) - Harley-Davidson verwacht dit jaar minder motorfietsen te verkopen. De motorenmaker denkt nu tussen de 212.000 en 217.000 motoren af te leveren, eerder ging het bedrijf nog uit van tussen de 217.000 en 222.000 motorfietsen.

Harley deed het in de Verenigde Staten en Europa minder. In Azië profiteerde het bedrijf wel van een nieuwe fabriek in Thailand waardoor het goedkopere motorfietsen kan leveren in dat werelddeel.

De omzet van Harley-Davidson kwam uit op 1,6 miljard dollar, tegen 1,7 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2018. Onder de streep hield de motorfietsenmaker 195,6 miljoen dollar over. De nettowinst was een jaar eerder nog 242,3 miljoen dollar.