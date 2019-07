Conservatieven kiezen Johnson als premier VK

Het is nog maar de vraag of de VK er echt zo slecht aan doet.

Jazeker zal het eerst moeilijk zijn maar op de lange termijn zie ik ook wel degelijk de voordelen van een dergelijke Exit uit de EU.

Veeg die niet zomaar van tafel.



Staar u niet blind met een roze zonnebril op alles wat de EU is en wat men u graag wil laten geloven.



Er word hier gesproken over de Titanic en de Lemmingen, maar als die Titanic nu eens de logge grote EU is met dat wanbestuur en u die Lemmingen? Want zo rooskleurig is de EU helemaal niet.

Niemand weet exact wat er gaat gebeuren bij die harde of softe Brexit. Zeker niet op de lange termijn.

Laten we het vooral bij onszelf houden zou mijn advies zijn.

Als EU hebben we meer dan genoeg andere uitdagingen dan die hele BRexit namelijk.