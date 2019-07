Hasbro scoort met Avengers-speelgoed

Gepubliceerd op | Views: 143

PAWTUCKET (AFN/RTR) - De Amerikaanse speelgoedfabrikant Hasbro heeft in het afgelopen kwartaal onverwacht goede zaken gedaan, mede dankzij speelgoed geïnspireerd op de films Avengers: Endgame en Spider-Man: Far From Home. De nettowinst liep wel terug, maar dat kwam door een eenmalige afboeking vanwege de afronding van een slepend pensioenconflict.

De totale omzet steeg in het tweede kwartaal met 9 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder tot 985 miljoen dollar. Naast de kassuccessen door de superheldenfilms, profiteerde Hasbro ook van de comeback van Magic: The Gathering. Het kaartspel uit de jaren negentig is tegenwoordig weer populair door de nieuwe uitgave als online spel.

De nettowinst zakte van 60 miljoen naar 13 miljoen dollar. Zonder de eenmalige post vanwege het pensioenconflict was echter sprake van een stijging met 65 procent tot ruim 99 miljoen dollar.

Voor de tweede helft van het jaar staat Hasbro er naar eigen zeggen ook goed voor. Rond de feestdagen komen enkele films uit waarmee het bedrijf opnieuw verwacht te scoren, zoals Frozen 2 en Star Wars: The Rise of Skywalker.